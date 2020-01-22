IPv4 калькулятор подсетей

IPv4 адрес: Маска: /32 - 255.255.255.255 /31 - 255.255.255.254 /30 - 255.255.255.252 /29 - 255.255.255.248 /28 - 255.255.255.240 /27 - 255.255.255.224 /26 - 255.255.255.192 /25 - 255.255.255.128 /24 - 255.255.255.0 /23 - 255.255.254.0 /22 - 255.255.252.0 /21 - 255.255.248.0 /20 - 255.255.240.0 /19 - 255.255.224.0 /18 - 255.255.192.0 /17 - 255.255.128.0 /16 - 255.255.0.0 /15 - 255.254.0.0 /14 - 255.252.0.0 /13 - 255.248.0.0 /12 - 255.240.0.0 /11 - 255.224.0.0 /10 - 255.192.0.0 /9 - 255.128.0.0 /8 - 255.0.0.0 /7 - 254.0.0.0 /6 - 252.0.0.0 /5 - 248.0.0.0 /4 - 240.0.0.0 /3 - 224.0.0.0 /2 - 192.0.0.0 /1 - 128.0.0.0 /0 - 0.0.0.0



Параметр Десятичная запись Шестнадцатеричная запись Двоичная запись IP адрес 35.173.238.138 23.AD.EE.8A 00100011.10101101.11101110.10001010 Префикс маски подсети /24 Маска подсети 255.255.255.0 FF.FF.FF.00 11111111.11111111.11111111.00000000 Обратная маска подсети (wildcard mask) 0.0.0.255 00.00.00.FF 00000000.00000000.00000000.11111111 IP адрес сети 35.173.238.0 23.AD.EE.00 00100011.10101101.11101110.00000000 Широковещательный адрес 35.173.238.255 23.AD.EE.FF 00100011.10101101.11101110.11111111 IP адрес первого хоста 35.173.238.1 23.AD.EE.01 00100011.10101101.11101110.00000001 IP адрес последнего хоста 35.173.238.254 23.AD.EE.FE 00100011.10101101.11101110.11111110 Количество доступных адресов 256 Количество рабочих адресов для хостов 254

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Так же у нас есть IPv6 калькулятор подсетей

Познавательное о IPv4 ...

IPv4 (англ. Internet Protocol version 4) — четвёртая версия интернет протокола (IP). Первая широко используемая версия. Протокол описан в RFC 791 (сентябрь 1981 года), заменившем RFC 760 (январь 1980 года).

IPv4 использует 32-битные (четырёхбайтные) адреса, ограничивающие адресное пространство 4 294 967 296 (232) возможными уникальными адресами.

Традиционной формой записи IPv4 адреса является запись в виде четырёх десятичных чисел (от 0 до 255), разделённых точками. Через дробь указывается длина маски подсети.

IP-адрес состоит из двух частей: номера сети и номера узла. В случае изолированной сети её адрес может быть выбран администратором из специально зарезервированных для таких сетей блоков адресов (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 или 192.168.0.0/16). Если же сеть должна работать как составная часть Интернета, то адрес сети выдаётся провайдером либо региональным интернет-регистратором (Regional Internet Registry, RIR). Согласно данным на сайте IANA, существует пять RIR: ARIN, обслуживающий Северную Америку, а также Багамы, Пуэрто-Рико и Ямайку; APNIC, обслуживающий страны Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии, а также Австралии и Океании; AfriNIC, обслуживающий страны Африки; LACNIC, обслуживающий страны Южной Америки и бассейна Карибского моря; и RIPE NCC, обслуживающий Европу, Центральную Азию, Ближний Восток. Региональные регистраторы получают номера автономных систем и большие блоки адресов у IANA, а затем выдают номера автономных систем и блоки адресов меньшего размера локальным интернет-регистраторам (Local Internet Registries, LIR), обычно являющимся крупными провайдерами. Номер узла в протоколе IP назначается независимо от локального адреса узла. Маршрутизатор по определению входит сразу в несколько сетей. Поэтому каждый порт маршрутизатора имеет собственный IP-адрес. Конечный узел также может входить в несколько IP-сетей. В этом случае компьютер должен иметь несколько IP-адресов, по числу сетевых связей. Таким образом, IP-адрес характеризует не отдельный компьютер или маршрутизатор, а одно сетевое соединение.

Есть два способа определения того, сколько бит отводится на маску подсети, а сколько — на IP-адрес. Изначально использовалась классовая адресация (INET), но со второй половины 90-х годов XX века она была вытеснена бесклассовой адресацией (CIDR), при которой количество адресов в сети определяется маской подсети.

Иногда встречается запись IP-адресов вида «192.168.5.0/24». Данный вид записи заменяет собой указание диапазона IP-адресов. Число после косой черты означает количество единичных разрядов в маске подсети. Для приведённого примера маска подсети будет иметь двоичный вид 11111111 11111111 11111111 00000000 или то же самое в десятичном виде: «255.255.255.0». 24 разряда IP-адреса отводятся под номер сети, а остальные 32-24=8 разрядов полного адреса — под адреса хостов этой сети, адрес этой сети и широковещательный адрес этой сети. Итого, 192.168.5.0/24 означает диапазон адресов хостов от 192.168.5.1 до 192.168.5.254, а также 192.168.5.0 — адрес сети и 192.168.5.255 — широковещательный адрес сети. Для вычисления адреса сети и широковещательного адреса сети используются формулы:

адрес сети = IP.любого_компьютера_этой_сети AND MASK (адрес сети позволяет определить, что компьютеры в одной сети)

широковещательный адрес сети = IP.любого_компьютера_этой_сети OR NOT(MASK) (широковещательный адрес сети воспринимается всеми компьютерами сети как дополнительный свой адрес, то есть пакет на этот адрес получат все хосты сети как адресованные лично им. Если на сетевой интерфейс хоста, который не является маршрутизатором пакетов, попадёт пакет, адресованный не ему, то он будет отброшен).

Запись IP-адресов с указанием через слэш маски подсети переменной длины также называют CIDR-адресом в противоположность обычной записи без указания маски, в операционных системах типа UNIX также именуемой INET-адресом.

В протоколе IP существует несколько соглашений об особой интерпретации IP-адресов: если все двоичные разряды IP-адреса равны 1, то пакет с таким адресом назначения должен рассылаться всем узлам, находящимся в той же сети, что и источник этого пакета. Такая рассылка называется ограниченным широковещательным сообщением (limited broadcast). Если в поле номера узла назначения стоят только единицы, то пакет, имеющий такой адрес, рассылается всем узлам сети с заданным номером сети. Например, в сети 192.168.5.0 с маской 255.255.255.0 пакет с адресом 192.168.5.255 доставляется всем узлам этой сети. Такая рассылка называется широковещательным сообщением (direct broadcast).

IP-адрес называют статическим (постоянным, неизменяемым), если он назначается пользователем в настройках устройства, либо назначается автоматически при подключении устройства к сети и не может быть присвоен другому устройству.

IP-адрес называют динамическим (непостоянным, изменяемым), если он назначается автоматически при подключении устройства к сети и используется в течение ограниченного промежутка времени, указанного в сервисе назначавшего IP-адрес (DHCP).

Для получения IP-адреса клиент может использовать один из следующих протоколов:

DHCP (RFC 2131) — наиболее распространённый протокол настройки сетевых параметров.

BOOTP (RFC 951) — простой протокол настройки сетевого адреса, обычно используется для бездисковых станций.

IPCP (RFC 1332) в рамках протокола PPP (RFC 1661).

Zeroconf (RFC 3927) — протокол настройки сетевого адреса, определения имени, поиск служб.

RARP (RFC 903) Устаревший протокол, использующий обратную логику (из аппаратного адреса — в логический) популярного и поныне в широковещательных сетях протокола ARP. Не поддерживает распространения информации о длине маски (не поддерживает VLSM).

Адреса, используемые в локальных сетях, относят к частным. К частным относятся IP-адреса из следующих сетей:

127.0.0.0/8 — используется для коммуникаций внутри хоста.

169.254.0.0/16 — используется для автоматической настройки сетевого интерфейса в случае отсутствия DHCP (за исключением первой и последней /24 подсети).